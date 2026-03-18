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Avellino-Sudtirol 3-2, le pagelle: fa tutto Cosimo Patierno! Casiraghi entra bene

Avellino-Sudtirol 3-2, le pagelle: fa tutto Cosimo Patierno! Casiraghi entra bene
© foto di Uff. Stampa Virtus Francavilla
Luca Esposito
Oggi alle 22:04Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Avellino-Sudtirol 3-2

AVELLINO

Daffara 6 – Due tiri in porta, due gol per il Sudtirol. Non poteva fare nulla.

Simic 6 – Anche lui non è perfettamente posizionato in occasione della rete del provvisorio 2-2. Suo l’assist per il gol vittoria di Izzo.

Izzo 6,5 – Torna a segnare con questa maglia a distanza di 12 anni, all’epoca contro l’Empoli. Tap-in vincente a porta vuota e tre punti fondamentali per la formazione di Ballardini. Sfortunato in occasione del gol del momentaneo pareggio ospite, visto che scivola e perde la marcatura su Pecorino.

Cancellotti 6 – Non manca mai la spinta sulla corsia di competenza, una garanzia.

Fontanarosa 6 – E’ molto giovane, ma ha potenzialità e personalità per ricoprire più ruoli. Oggi viene schierato come terzino e fa il suo senza sbavature particolari.

Palmiero 6,5 – Quando ha il possesso del pallone ha sempre l’impressione di poter inventare qualcosa. Giocatore completo, del quale si continua a parlare colpevolmente poco.

Palumbo 6 – Lavoro sfiancante a tutto campo, le squadre di Castori pressano e combattono e lui ha il merito di non tirare mai indietro la gamba e di recuperare tanti palloni. Preziosissimo. Dall'82' Le Brogne sv.

Besaggio 6,5 – Non segnava dal 21 settembre scorso, sceglie l’occasione migliore per tornare a timbrare il cartellino. Una partita che può cambiare la storia di questa stagione, con i playoff a portata di mano e un ottimo margine sulla zona retrocessione. Dal 90' Armellino sv.

Sounas 6,5 – Porta palla per quasi trenta metri e avvia l’azione del primo, bellissimo gol dell’Avellino. E’ vero che l’opposizione dei dirimpettai in maglia biancorossa è stranamente morbida, tuttavia ci mette tanta qualità e favorisce il cross al bacio di Biasci. Con Ballardini ha ritrovato con continuità la maglia da titolare. Nel finale va vicino al 4-2 con un tiro a lato di poco.

Biasci 6 – Non la migliore delle partite, ma è sempre encomiabile per spirito di sacrificio. Si invertono i ruoli, visto che si traveste da uomo assist e regala la prima gioia in B al collega Patierno. Dall'82' Tutino sv.

Patierno 6,5 – Una serata che non dimenticherà. La gioia del primo gol in serie B, il fallo di mano che causa il rigore per il Sudtirol, l’assist meraviglioso per Besaggio, un giallo per un brutto fallo. Esce e il popolo biancoverde gli tributa una meritata standing ovation. Dal 77' Russo sv.

Davide Ballardini 6,5 – Terza vittoria di fila per il tecnico biancoverde che, al netto di una prestazione non particolarmente brillante, conquista l’undicesimo punto alla guida degli irpini. Che siano cambiati gli obiettivi?

SUDTIROL

Adamonis 5,5 – Non particolarmente sicuro, soprattutto in occasione della rete del 3-2: respinta goffa sul cross di Palmiero, mischia in area e tap-in facile facile di Izzo.

Masiello 5 – Ancora una prestazione negativa da parte di un calciatore lontano parente del muro ammirato in passato in questa categoria. Cerca l’anticipo su Patierno addirittura a ridosso dell’area di rigore avversaria e va a vuoto, consentendo ai padroni di casa di ripartire e di passare in vantaggio. Butta un sacco di palloni con lanci del tutto inutili. Dal 73' Mancini sv

Veseli 5 – Serata difficile per una difesa solitamente difficile da perforare e che si è complicata la vita da sola a cospetto di un Avellino poco spettacolare, ma estremamente cinico. A vuoto su Patierno in occasione della prima rete del match, viene ammonito nella ripresa per una reazione scomposta ai danni di Palmiero.

Bordon 5 – Partitaccia per il difensore centrale brasiliano, chiamato a sostituire una colonna come Kofler. Prende un giallo dopo 60 secondi rischiando il rosso, soffre costantemente la fisicità di Patierno. Dal 45’ Casiraghi 6,5 – Segna su calcio di rigore confermandosi implacabile sulle palle inattive. Suo anche l’assist per il 2-2 di Pecorino. Perché in panchina?

El Kaouakibi 6 – Torna a giocare esterno a tutta fascia e svolge benino i compiti che gli assegna Castori. A fine primo tempo sfiora il pareggio con un bel tiro in diagonale.

Frigerio 5,5 – Si dà molto da fare in fase di non possesso, pur perdendo lucidità in impostazione. Dall'85' Verdi sv.

Tronchin 5,5 – Stesso discorso fatto per il compagno di reparto: impegno, tanta volontà, cattiveria agonistica, ma un po’ fumoso quando c’è da spingere.

Crnigoj 5,5 – Non è ancora al top della forma, ma le assenze in mediana sono tante e Castori gli chiede un sacrificio. Parte bene, sforna un bell’assist che El Kaouakibi non sfrutta e prova a calciare in porta perdendo l’attimo giusto. Calo evidente nella ripresa. Dal 70' Martini 5 - Entra e perde la marcatura su Besaggio.

Davi 5,5 – Alterna momenti in cui con la sua qualità crea pericoli all’Avellino ad altri di anonimato. Nel gioco di Castori che viaggia a ritmi pazzeschi non ci si possono permettere pause.

Merkaj 5 – Dal punto di vista fisico prova a creare problemi agli strutturati centrali difensivi avversari, ma è fumoso come spesso gli capita e non vede mai la porta.

Tonin 5 – Ha la grande occasione dal primo minuto per scalare posizioni nelle gerarchie dello staff tecnico, ma la fallisce totalmente. Sostituito dopo 45 minuti negativi. Dal 45’Pecorino 6,5 – Segna di testa il gol del 2-2, basta la presenza per migliorare la manovra e riempire meglio l’area di rigore biancoverde.

Fabrizio Castori 5,5 – 7 assenze pesantissime, numeri alla mano il pareggio sarebbe stato più giusto. Raro vedere le sue squadre commettere tanti errori difensivi. Casiraghi e Pecorino a segno da subentrati: cambi azzeccati o errore non metterli subito?

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