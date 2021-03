Ayé rinato nel nuovo anno. Ora il Brescia è dipendente dai gol del francese

Da caso a insostituibile. In pochi mesi l’attaccante Florian Ayé ha ribaltato la sua esperienza dal Brescia, tanto che adesso la squadra di Clotet è diventata dipendente dai gol del classe ‘97. In questo 2021 il francese, a lungo criticato per il suo rendimento sia in Serie A sia nella prima parte di stagione di B, è infatti diventato l’unica arma offensiva delle Rondinelle con ben sei reti, su otto totali, segnate nelle ultime cinque gare. Un buon segnale se non fosse che la squadra è diventata dipendente dal suo rendimento offensivo con soli altri tre giocatori – Jagiello, Donnarumma e Bisoli – che sono riusciti ad andare in gol, uno a testa, in questi primi due mesi del nuovo anno. Clotet ora dovrà trovare le giuste soluzioni per non far perdere ad Ayé la sua vena realizzativa e al contempo mandare a segno anche altri giocatori con continuità.