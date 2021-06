Benevento, ancora tutto bloccato per Caserta. L'accordo col Perugia tarda ad arrivare

Il Benevento ha fretta di chiudere la questione allenatore e annunciare Fabio Caserta come nuovo mister anche se l'accordo con il Perugia non è semplice. Come riporta Il Sannio Quotidiano la giornata di ieri è andata a vuoto con il muro contro muro che continua e il tecnico bloccato nonostante abbia già un'intesa di massima, su base biennale, con il club giallorosso. Manca però l'accordo con gli umbri per liberare l'allenatore dal contratto con la fumata bianca tanto attesa che sembra ancora non essere all'orizzonte.