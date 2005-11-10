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Chakvetadze è dell'Udinese. Ecco l'annuncio del club friulano sull'arrivo del georgiano
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Accelerata sul mercato per l'Udinese. Il club friulano, proprio in questi minuti, ha annunciato l'arrivo di Giorgi Chakvetadzem centrocampista georgiano classe '99 in arrivo dal Watford dopo 3 stagioni in Inghilterra. Il giocatore arriva in bianconero a titolo definitivo, firmando un contratto che avrà scadenza giugno 2030.
A breve sarà invece il turno di Unai Gomez, trequartista che proprio in queste ore sta svolgendo le visite mediche a Villa Stuart prima di poter firmare il suo nuovo contratto. Il giocatore arriverà dall'Athletic Club.
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