Braccio di ferro Mancini-Fredberg: il motivo della contesa è il futuro della panchina della Samp

Ancora giorni non proprio rilassati in casa Sampdoria, con la squadra sempre in corsa per la salvezza in Serie B ma reduce da un prezioso successo sull'Avellino, in quello che è stato una sorta di scontro diretto: cosa c'è, quindi, ad agitare gli animi? La nota dolente, al momento attuale, riguarda la panchina, situazione che sembra spaccare dirigenza e proprietà.

Come infatti si legge su Il Secolo XIX-Genova in edicola quest'oggi, il Direttore Sportivo del club Andrea Mancini è intenzionato a chiudere la stagione con Attilio Lombardo alla guida della prima squadra - nonostante il suo ruolo iniziale non riguardasse il campo e sia stato nominato ad interim -, mentre il CEO dell'area sportiva Jesper Fredberg vorrebbe optare per qualcosa di diverso (la pista che portava ad Aimo Diana sembra ora accantonata); il tutto, a dimostrazione del loro rapporto conflittuale, e del fatto che ci sono due anime all'interno del club. Che sembrano appunto andare poco d'accordo tra loro.

Dire cosa accadrà adesso non è semplice, dipende chi prevarrà - e il nome di Gabriele Cioffi si fa vivo per la sponda danese, mentre collaboratori da affiancare a Lombardo per quella italiana -, ma tutto questo marasma non giova alla squadra. Che potrebbe sfruttare meglio questo periodo di sosta...