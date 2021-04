Brescia, Clotet: "Quando sono arrivato si parlava di C, ora di play off. È una bella notizia"

“Credo che la cosa più importante in questi mesi sia stata quella di parlare chiaro ai giocatori e di lavorare molto sulla mentalità, correggere errori e fare sì che tutti pensino nella stessa maniera e con gli stessi valori. Credo che la cosa più importante di questi mesi sia stata quella di parlare chiaro ai giocatori Cerco disciplina e il massimo rendimento ogni settimana. ”. Esordisce così Pep Clotet, tecnico del Brescia, in vista della sfida contro la capolista Empoli: “Capisco che non rimanga molto tempo al termine del campionato però quello che mi interessa ora è la salvezza e continuo con la mentalità di 'partita per partita. Quando sono arrivato si parlava di Serie C, abbiamo affrontato squadre come Lecce, Chievo e Venezia, molta gente non ci credeva, ma abbiamo fatto bene. Adesso non si parla più di retrocessione, ma di play off e io credo che questa sia una grande notizia ed è merito di tutti i calciatori. La cosa più bella però è che nessuno si conforma, tutti hanno ancora fame e i miei calciatori sono come studenti che prendono un bel voto, ma vogliono un eccellente. L'unica cosa importante è pensare alla partita successiva e non c'è nulla di più ambizioso che scendere in campo ogni volta con la voglia di ottenere tre punti. Gli ultimi due pareggi sono arrivati perché la Serie B è un campionato molto difficile e posso dire che in entrambe le partite abbiamo cercato la vittoria, a fine stagione analizzeremo quanto raccolto, però ora non è importante parlare di play off, ma di quello che la squadra farà sabato. - continua Clotet parlando della situazione della squadra - Cistana si è allenato con noi e viene ad Empoli: devo analizzare alcune cose, ma evidentemente dietro non disponiamo di molte soluzioni. Come sapete bene in questo periodo siamo scesi in campo con un trequartista e due attaccanti o due trequartisti e un attaccante, comunque sempre con tre interpreti offensivi. Vedremo domani come sarà, ancora ho qualche questione aperta. Fridjonsson si sta allenando bene come tutti i compagni e l'unica cosa a cui deve pensare è fare bene quando verrà chiamato in causa".