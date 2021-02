Brescia, Clotet: "Tre punti importanti, abbiamo dato tutto"

Le dichiarazioni di Clotet dopo Brescia-Chievo 1-0.

Il tecnico del Brescia Pep Clotet ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta oggi contro il Chievo - la prima della sua gestione - tramite un post sul suo profilo Instagram: "Ogni partita in questa competizione è una battaglia, solo mettendo tutto in campo puoi vincere. Oggi portiamo a casa 3 punti importanti perché i giocatori lo hanno fatto, ma non abbiamo ancora ottenuto niente. Dobbiamo continuare a dare il massimo, sempre. Forza Brescia!!!".