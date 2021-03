Brescia, Clotet: "Venezia tosto, ma dobbiamo pensare a noi stessi. Serve continuità"

Il tecnico del Brescia Pep Clotet ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Venezia secondo in classifica: “Affronteremo un avversario tosto però in questo momento non possiamo permetterci di guardare l’avversario, ma dobbiamo pensare solo a noi stessi. I ragazzi mi stanno seguendo con attenzione, sono felice della loro disponibilità e sarà importante dare continuità rimanendo focalizzati e concentrati suoi nostri obiettivi. - continua Clotet come si legge sul sito del club - Donnarumma? Ha accusato un piccolo problema muscolare che stiamo cercando di risolvere e decideremo solo nelle prossime ore il da farsi. Ragusa ha avuto un grande impatto nell'ultima gara e di lui sono contento per approccio e mentalità. Cistana è un grande giocatore con personalità e mentalità e senza dubbio ci ha aiutato nella crescita generale".