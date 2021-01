Brescia, Dionigi: "Ascoli? Dobbiamo cercare il risultato. La prestazione non basta più"

Il tecnico del Brescia Davide Dionigi ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Ascoli, club dove ha allento nella passata stagione conquistando la salvezza: “Si tratta di un gara importante, ma non si può parlare di sfida salvezza perché siamo all’inizio del girone di ritorno, dobbiamo cercare di fare risultato perché la prestazione a questo punto non basta più. Le sconfitte vanno sempre analizzare per come sono arrivate, ma rimangono sempre sconfitte. Vorrei tornare a fare gol visto che nelle ultime tre gare abbiamo raccolto molto poco rispetto a quanto creato. L’Ascoli ha fatto tanto mercato, sono arrivati tantissimi giocatori e tanti sono partiti, non è più la squadra della prima parte di stagione, ma completamente diversa che ha avuto anche una scossa dall’arrivo del nuovo allenatore e lo dicono i numeri. Ho ottimi ricordi di Ascoli e voglio ringraziare tutti perché lo scorso anno mi hanno dato l’opportunità di compiere un miracolo sportivo, poi domani saremo avversari, ma fa parte del calcio. - continua Dionigi - Donnarumma? Abbiamo bisogno della miglior forma di tutti e di Alfredo soprattutto. Per le sue caratteristiche si esprime meglio con un attaccante al fianco o due vicini che gli forniscano assist. Ha il gol nel sangue e ci mancano i suoi gol come quelli di altri che speriamo si possano sbloccare presto. Stiamo lavorando per questo perché per quanto stiamo creando abbiamo difficoltà a concretizzare e dobbiamo cambiare.