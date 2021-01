Brescia, fastidio al soleo per Bjarnason. A rischio per la sfida contro il Monza

Il centrocampista del Brescia Birkir Bjarnason ha accusato un fastidio al soleo e per questo non ha partecipato alla sessione pomeridiana d'allenamento del Brescia. Il giocatore sarà valutato fra stasera e domani per capire l'entità del problema ed eventualmente quanto dovrà stare fermo. La presenza dell'islandese per la sfida contro il Monza è quindi a rischio.