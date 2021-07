Brescia, le amichevoli nel ritiro estivo: dal Renate alla Reggiana, passando per il Chievo

vedi letture

Tutto pronto a Darfo Boario Terme per l'inizio del ritiro 2021-2022 del Brescia, che ha anche comunicato il programma delle amichevoli estive che si giocheranno a partire da lunedì 12 luglio per terminare poi il 7 agosto.

Di seguito la programmazione:

Lunedì 12 luglio, ore 18: Brescia Calcio vs Selezione Camuna;

Domenica 18 luglio, ore 18: Brescia Calcio vs Selezione Bresciana;

Venerdì 23 luglio, ore 18: Brescia Calcio vs Real Calepina;

Sabato 24 luglio, ore 18: Brescia Calcio vs Renate;

Domenica 1 agosto, ore 18: Brescia-Chievo campo "Tre Stelle/Francesco Ghizzi" di Desenzano del Garda;

Sabato 7 agosto, ore 18: Brescia-Reggiana, stadio "Gino Corioni" di Ospitaletto.

E' altresì comunicato che la squadra sarà presente il 15 luglio, dalle ore 20:30 alle 20.40, allo spettacolo di Zelig previsto all'interno del Parco delle Terme (previa prenotazione).