Brescia-Reggina, le formazioni ufficiali: Ragusa con Ayè. Micheal dal 1° nei calabresi

Sarà ancora Ayè il riferimento offensivo in casa Brescia con Ragusa e Jagiello a supporto, anche se il primo potrebbe agire da seconda punta. A centrocampo Bjarnason agirà da mezz'ala con Van de Looi in regia e Bisoli sull'altro lato. Karacic ancora preferito a Mateju in difesa. La Reggina risponde con Okwonkwo unica punta supportato da Bellomo, Rivas e l'altro bolognese Michael In mezzo Delprato con Crisetig, mentre in difesa Stavropoulos affianca Loiacono davanti a Nicolas. Queste le formazioni ufficiali:

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Karacic, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Van de Looi, Bjarnason; Jagiello, Ragusa; Ayè. Allenatore Cloter

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Loiacono, Stavropoulos, Liotti; Delprato, Crisetig; Rivas, Michael, Bellomo; Okwonkwo . Allenatore Baroni