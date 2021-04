Brescia-SPAL, i convocati di Rastelli: estensi al Rigamonti senza Valoti, Viviani e Vicari

vedi letture

Arriva la distinta con i convocati di Massimo Rastelli (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni in conferenza stampa), tecnico della SPAL, per la gara di domani in casa del Brescia:

Portieri: Berisha, Gomis, Thiam

Difensori: Okoli, Ranieri, Spaltro, Tomovic

Centrocampisti: Attys, Dickmann, Esposito, Missiroli, Mora, Murgia, Sala, Segre, Sernicola, Strefezza

Attaccanti: Asencio, Di Francesco, Floccari, Paloschi