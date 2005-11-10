Ufficiale Bertini rinnova il suo contratto con la Pianese: nuova scadenza fissata al 30 giugno 2028

Una nuova conferma in casa Pianese, con la società che ha fatto sapere di aver prolungato l'accordo con Marco Bertini: il centrocampista, autore di 6 reti nella sua prima stagione a Piancastagnaio, ha allungato il suo accordo con la società su base biennale, fissando dunque la nuova scadenza al 30 giugno 2028.

Di seguito, il comunicato del club:

"L’US Pianese è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Marco Bertini. Il centrocampista bianconero, per il quale la società aveva esercitato l’opzione di rinnovo al termine della stagione 2025/26, ha esteso il proprio accordo con le zebrette fino al 2028.

La società esprime soddisfazione per l’operazione, alla luce della professionalità, delle qualità tecniche e dello spessore umano dimostrati da Bertini nel corso della sua esperienza in bianconero, e gli augura di raggiungere nuovi e importanti traguardi con la maglia della Pianese".