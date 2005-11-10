Ufficiale Camigliano è un nuovo giocatore della Sambenedettese. Arriva a titolo definitivo dal Potenza

Avevamo parlato ieri dell'accordo che era stato raggiunto, ora arriva l'ufficialità dell'operazione conclusa: Agostino Camigliano è un nuovo calciatore della Sambenedettese, dove arriva a titolo definitivo dal Potenza.

Di seguito, la nota della compagine marchigiana:

"La 𝑼.𝑺. 𝑺𝒂𝒎𝒃𝒆𝒏𝒆𝒅𝒆𝒕𝒕𝒆𝒔𝒆 comunica di aver formalizzato, a titolo definitivo, l’ingaggio del calciatore classe 1994 Agostino Camigliano dal Potenza Calcio.

Originario di Segrate, il difensore lombardo inizia il suo percorso calcistico proprio nella squadra della sua città natia dove viene notato dal Brescia, società militante in B.

In serie B indossa le casacche di Virtus Entella, Cittadella e Trapani per un totale di 77 presenze; nella terza serie, invece, veste le maglie di Juve Stabia, Cosenza, Reggiana, Ancona, Pro Vercelli, Foggia e, ultima, Potenza, totalizzando 176 presenze complessive.

Un caloroso benvenuto ad Agostino da parte di tutta la famiglia rossoblù e buona fortuna per il nuovo capitolo calcistico in maglia Samb!".

È poi arrivato anche il comunicato di saluto del Potenza: "Potenza Calcio rende noto di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Agostino Camigliano alla U.S. Sambenedettese.

La società augura ad Agostino, autore di 32 presenze in rossoblù tra campionato, Coppa Italia di Serie C e playoff, le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera".