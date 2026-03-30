Carrarese, Belloni: "Carichissimi per il derby con lo Spezia. Vogliamo rifarci dell'anno scorso"

"In un campionato lungo e difficile come la Serie B ci sono momenti in cui i risultati non arrivano e la squadra va sotto pressione. Però noi ci siamo compattati e nelle gare importanti siamo venuti fuori. Questi sei punti ci hanno dato una fiducia grandissima per il finale”. L'esterno della Carrarese Niccolò Belloni ha parlato cosi a La Voce Apuana dei momenti difficili attraversati in questa stagione dai toscani spiegando cosa gli ha permesso di superarli e guardando poi al finale di campionato con il derby contro lo Spezia in programma al rientro: “La classifica ora è più tranquilla, ma non dobbiamo montarci la testa. In questa pausa abbiamo recuperato le energie per arrivare carichissimi al derby. - prosegue il classe '94 - Vogliamo assolutamente vincere, perché è una gara che rimarrà nella storia del club. L’anno scorso è andata male e vogliamo rifarci. Sarà importante anche per la salvezza e vogliamo arrivarci con uno stadio che ci sostenga come sempre”.

Belloni poi si sofferma sulla figura di mister Calabro e sul gruppo: “La fiducia del mister conta tanto, quando giochi con continuità hai meno timore di rischiare qualcosa. So che se sto trovando spazio è anche merito mio perché non ho mai mollato anche quando giocavo meno. Ho sempre cercato di aiutare i compagni. – continua l'esterno – Fra di noi c'è una competizione sana, non c'è invidia, ma supporto. Viene sempre prima il gruppo e poi il singolo e questa è la fortuna della Carrarese”.

Infine Belloni si sofferma sui tifosi: “Sono fondamentali per noi, il nostro dodicesimo uomo, anche nei momenti difficili non ci fanno mai mancare il loro supporto. Sappiamo di essere una cosa sola, se remiamo tutti dalla stessa parte possiamo toglierci grandi soddisfazioni".