Carrarese, Belloni: "Play off complicati, ma vogliamo il record di punti in Serie B"

Niccolò Belloni, esterno della Carrarese, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista dell'ultima gara di campionato contro la Virtus Entella tornando sul pareggio contro il Cesena nell'ultimo turno che ha quasi spento i sogni di un accesso ai play off: “La partita contro il Cesena ci lascia l’amaro in bocca, abbiamo dato tutti il massimo per cercare di arrivare alla vittoria, considerando anche che ci avrebbe dato un grande slancio in ottica play off. - spiega il calciatore toscano - Purtroppo però, nonostante la mole di occasioni create, ci è mancato qualcosa in fase realizzativa, ma l’atteggiamento che la squadra ha mostrato per tutti i novanta minuti resta un elemento molto positivo".

"Per quanto riguarda la mia crescita dal punto di vista delle prestazioni, credo che il vero segreto sia la costanza nel lavoro quotidiano, - prosegue il classe '94 - infatti, anche nei periodi in cui faticavo a trovare spazio e continuità, ho sempre messo le mie qualità e caratteristiche al servizio del gruppo, allenandomi ogni giorno con spirito e determinazione, consapevole che prima o poi sarebbe arrivato il mio momento".

"Adesso, la nostra concentrazione dev’essere unicamente rivolta alla partita di Chiavari, - conclude Belloni - perché anche se, al netto dell’ultimo pareggio, l’obiettivo playoff si è complicato notevolmente, c’è il desiderio di battere il record di punti dello scorso anno, anche per rendere ancor più memorabile la grande stagione di quest’anno.”