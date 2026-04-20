Carrarese, Belloni: "Classifica non rispecchia il valore del Pescara. Playoff? Ci crediamo"

“La loro classifica non racconta la realtà sulla squadra affrontata, infatti abbiamo giocato contro una squadra molto forte e completa, che mi ha impressionato come poche realtà contro cui abbiamo giocato. Infatti, possono vantare una rosa completa, ricca di giocatori qualitativamente importanti, uno su tutti Insigne che non necessita di presentazioni". Il centrocampista della Carrarese Nicolò Belloni parla così dopo il 2-2 in rimonta conquistato contro il Pescara elogiando anche gli avversari di giornata.

"Per quanto riguarda il risultato, c’è la soddisfazione di essere riusciti a riacciuffare il risultato una volta andati in svantaggio, ma al contempo, dal campo, abbiamo tutti avuto la sensazione di poter portare a casa il bottino pieno e quindi, non nego che ci sia anche un minimo di rammarico per non essere riusciti a regalare una vittoria davanti ai nostri tifosi. - prosegue ancora il classe '94 - Ad ogni modo, usciamo da questa partita con la consapevolezza di aver nuovamente intrapreso la strada giusta dopo la sconfitta di Reggio Emilia, soprattutto in termini di atteggiamento e determinazione".

"Oggi avevamo un paio di defezioni nel reparto difensivo, ed è anche per questo che mi sono adattato alle richieste difensive dello staff, del resto credo che la priorità sia sempre il bene della squadra perciò sono sempre a disposizione. - conclude Bellini ai canali ufficiali del club - Adesso torneremo a lavorare consapevoli che sabato ci attenderà una partita complicata contro il Frosinone, ma andremo là, forti delle nostre convinzioni e senza paura, credendo di poter ancora arrivare al prestigioso obiettivo dei playoff".