Belloni: "Col Bari vittoria importante in chiave salvezza. Avellino? Serve la miglior Carrarese"

Il centrocampista della Carrarese Niccolò Belloni ha parlato ai canali ufficiali del club del ritorno in campo dopo la pausa e dell’ottimo avvio di questo 2026 con la vittoria per 1-0 sul Bari: “Tornare a giocare da titolare qui in casa nostra è stato molto emozionante. La vittoria di sabato ha rappresentato un importante passo in avanti verso i nostri obiettivi, del resto affrontavamo una diretta concorrente per la salvezza, oltreché una squadra ricca di giocatori di qualità, che, come noi, volevano vincere questo match. - spiega il calciatore - Ad ogni modo, abbiamo meritato sul campo i tre punti, rimanendo sempre compatti in campo e concentrati sull’obiettivo finale, senza mai rinunciare ai nostri principi di gioco”.

Il classe ‘94 si sofferma anche sulla propria gara: “Dal punto di vista personale sono soddisfatto della mia prestazione, ma la speranza è certamente quella di riuscire a trovare una maggiore continuità in termini di minutaggio, anche nell’ottica di poter dare con costanza il mio contributo sul campo a sostegno della causa”.

Spazio poi a un primo bilancio stagionale: “Valuto il girone d’andata in maniera positiva nonostante sia consapevole che, uno degli aspetti da migliorare sia quello dei punti guadagnati in casa, dove finora, abbiamo purtroppo lasciato per strada anche punti in partite in cui avremmo meritato di più. - conclude Belloni guardando alla prossima sfida - Ad ogni modo, adesso la nostra concentrazione dev’essere unicamente rivolta alla sfida di sabato contro l’Avellino. Infatti, siamo consapevoli che andremo incontro ad una partita complessa, sia dal punto di vista dell’agonismo, sia dal punto di vista dell’atmosfera e servirà la miglior versione della Carrarese per non uscire dal Partenio a mani vuote”.