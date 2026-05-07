Carrarese, Calabro: "Playoff? Abbiamo il 3,5% di chance, le sfrutteremo tutte"

Antonio Calabro, tecnico della Carrarese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Virtus Entella, ultima giornata di Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni integrali sui temi caldi del match e sul bilancio della stagione.

Il ringraziamento allo staff

"Ci tengo, come ultima conferenza del campionato, a presentare le persone che mi sono state vicine in questa esperienza. Persone che magari vengono viste meno, ma che sono di uguale importanza nel raggiungimento dell'obiettivo. Presento mister Giuseppe Padovano, il mio secondo; quest'anno abbiamo avuto anche Riccardo Saponara come collaboratore tecnico e Domenico De Simone come match analyst. Per i portieri abbiamo Antonio Razzano e Matteo Della Bartolomea. Per la parte fisica, Michele Balloni e Ennio Belli per il recupero infortuni. Li ringrazio per il grosso apporto non solo professionale, ma soprattutto umano".

Verso l'Entella e il sogno Playoff

"Ai ragazzi ho detto che le motivazioni devono essere sempre altissime, deve far parte della forma mentis dell'atleta. Oggi sulla Gazzetta è uscita una percentuale che nemmeno sapevo: abbiamo il 3,5% di possibilità di andare ai playoff. Anche se avessimo avuto lo 0,1%, sarebbe stato un motivo in più per affrontarla con la bava alla bocca. Abbiamo voglia di fare più punti rispetto all'anno scorso e finire bene".

Il bilancio: "Stagione più positiva della scorsa"

"L'anno scorso abbiamo spinto fino alla terzultima, contro il Modena non sapevamo ancora se eravamo salvi. Quest'anno, grazie al lavoro di società, scouting e staff, non siamo mai stati dentro i playout. Mai, nemmeno vicini. Abbiamo fatto più punti fuori casa, due volte tre vittorie consecutive e segnato 46 gol. Considerando che ripetersi al secondo anno è sempre più difficile, il percorso è stato molto positivo. Il bicchiere non è mezzo pieno, è tutto pieno. Ho voglia di finire con una posizione migliore rispetto all'anno scorso".

L'avversario e la gestione della gara

"Andiamo ad affrontare una squadra che, dei 39 punti che ha, ne ha fatti 31 in casa. Hanno un percorso simile al nostro dell'anno scorso, in casa riescono a esprimere il miglior potenziale. Anche all'andata, nonostante il 3-0, abbiamo dovuto soffrire tantissimo. Hanno una fase di non possesso granitica e ripartenze pericolose. Domani i giocatori che vedrete dall'inizio saranno per me la migliore formazione possibile, non ci saranno regali".

La promozione del giovane Liberali (classe 2008)

"Siamo contenti di portare in prima squadra Samuele Liberali, un ragazzo della Primavera. Questo dà merito al lavoro del responsabile Dragoli e dell'allenatore Danesi. Domani il ragazzo verrà in panchina: sottolinea come la realtà di Carrara stia migliorando pian piano sotto tutti gli aspetti".