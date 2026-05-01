Carrarese, Calabro: "Soddisfatto della prova dei miei ragazzi. Abbiamo cercato di portare a casa la vittoria"

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, è intervenuto in sala stampa al termine della sfida contro il Cesena, terminata con il risultato di 0-0. Di seguito quanto ripreso da CorriereRomagna.it: "Recriminiamo il fatto di non aver ottenuto il punteggio pieno perché ce lo meritavamo. Sono soddisfatto della prova dei ragazzi, soprattutto per la mentalità. Per tutta la gara abbiamo cercato di portare a casa la vittoria più del Cesena, come faccio a non essere contento? Il risultato condiziona sempre tutto. Merito al loro portiere che è stato decisivo con due interventi importanti: non siamo riusciti a sbloccarla, oggi era importante sbloccarla perché poi magari il Cesena avrebbe tirato fuori la testa dalla sua metà campo e si sarebbero potute sfruttare le ripartenze. Sono molto contento dei ragazzi".

Cosa è mancato?

"Se non la porti a casa c'è sempre qualche errore da rivedere. Posso anche immaginare una strategia avversaria con tutti dietro la linea della palla. In tante partite che magari abbiamo anche vinto ci sono stati degli errori di valutazione o tecnici, poi magari si è sbloccata la gara e sembrava più perfetta. Oggi abbiamo fatto una gara come altre in questo campionato, ma è finita 0-0 per una casualità".