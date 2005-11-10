Ufficiale Carrarese, dal Caldiero Terme arriva Filippo Liberati: accordo fino al giugno 2029

Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Calcio Caldiero Terme per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Liberati, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2028, con l’opzione di un ulteriore prolungamento sino al 30 giugno 2029.

Di seguito le sue prime dichiarazioni dopo la firma sul contratto:

“Sono felicissimo di iniziare questa nuova avventura, infatti ci tengo a ringraziare la società per la fiducia, sono davvero motivato per la stagione che verrà, per questo non vedo l’ora di iniziare. Quest’anno ho avuto modo di seguire con attenzione la grande stagione della squadra e sono rimasto impressionato dal gioco e dall’atteggiamento compatto del gruppo, dimostrato in ogni partita. Credo che questo possa essere un trampolino di lancio importante per la mia carriera, del resto la Carrarese è indubbiamente una realtà che sa lavorare con i giovani e in cui spero di riuscire a crescere confrontandomi con compagni di squadra e avversari di alto livello. Per quanto riguarda le mie caratteristiche: amo spaziare tra le linee e inserirmi, cercando di tenere sempre fede alla mia propensione offensiva, anche sfruttando le mie capacità tecniche e la mia struttura fisica, infatti un calciatore al quale mi sono sempre ispirato è Ilicic, che per me è stato un vero e proprio punto di riferimento calcisticamente parlando.”