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Padelli rinnova con l'Udinese: sarà bianconero fino al giugno 2027
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Altro anno insieme per Daniele Padelli e l'Udinese, che hanno annunciato il rinnovo dell'accordo fino al 2027: "Un grande storia di amore che prosegue per un altro anno. Udinese Calcio è lieta di annunciare il prolungamento del contratto, fino al 30 giugno 2027, di Daniele Padelli. Il portiere vivrà l'ottava stagione in bianconero, la sesta consecutiva, confermandosi un punto riferimenti per tutto il gruppo.
Anche quest'anno Daniele ha dimostrato, ancora una volta, il suo valore ed il suo spessore umano facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa nelle due partite disputate. Il club è entusiasta di proseguire questo percorso ed augura il meglio a Daniele per la prossima stagione da vivere ancora insieme".
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