Carrarese, Distefano: "Pescara squadra molto forte, dobbiamo saper soffrire"
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Filippo Distefano, attaccante della Carrarese, ha parlato all'intervallo ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Dobbiamo saper soffrire insieme, Pescara squadra molto forte, sfruttando le palle che ci capiteranno".
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