Carrarese, Melegoni: "A Frosinone senza paura e con la voglia di continuare a sognare"

“Siamo arrivati in una fase delicata della stagione, dove ogni punto può spostare gli equilibri, e proprio in virtù di ciò credo che si possa definire un punto guadagnato anche quello contro il Pescara. Considerata anche la forza dell’avversario, capace di metterci in difficoltà, non era semplice riequilibrare il punteggio dopo il loro gol dell'1-2, ma la nostra voglia di lottare nonostante lo svantaggio ci ha premiati": così, ai canali ufficiali del club, il centrocampista della Carrarese Filippo Melegoni.

Che ha poi aggiunto: "Siamo un gruppo unito e ambizioso, e nonostante a inizio stagione non si fosse considerati all'altezza di queste posizioni di classifica, stiamo dimostrando l’esatto contrario, consapevoli delle nostre qualità e motivati nel lavoro quotidiano: ce la metteremo tutta per continuare su questa strada, al netto delle difficoltà, che sappiamo il campionato presenterà sino alla 38ª e ultima giornata".

Ma piedi per terra, alle porte c'è una sfida con chi punta alla Serie A diretta: "A ogni modo, adesso la nostra concentrazione ora è unicamente rivolta alla partita di Frosinone e non a ciò che accadrà a fine stagione: conosciamo le difficoltà della trasferta, ma scenderemo in campo allo “Stirpe” senza paura e con la voglia di continuare a sognare".