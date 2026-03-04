Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Calabro: "Mai avuto dubbi su Melegoni, Schiavi ha uno stiramento"
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 22:57Serie B
Christian Sgura

Nel post-partita di Carrarese-Catanzaro, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara terminata con il risultato di 3-3 il tecnico dei padroni di casa, Antonio Calabro.

Il commento sul match da parte dell'allenatore.
"Sono orgoglioso della prestazione che la mia squadra ha mostrato in campo, perché vedere un gruppo lottare in questo modo fino all’ultimo istante, contro una squadra così forte come il Catanzaro, credo sia solo motivo di grande soddisfazione. Comunque, è chiaro che ci sia un po’ di amarezza per ciò che portiamo a casa in termini di punti, del resto, per quanto si è visto in campo, avremmo meritato i tre punti. Adesso analizzeremo insieme, guardando con attenzione ciò che è accaduto soprattutto nelle circostanze dei goal subiti: solitamente non concediamo tutto questo spazio di manovra agli avversari, perciò sicuramente dovremmo lavorare per crescere ancora sotto questo punto di vista".

L'episodio del rigore ripetuto nei minuti di recupero.
"Ci tengo espressamente a non parlare degli episodi arbitrali, ormai è una tematica talmente ricorrente che si rischia di essere ripetitivi".

Il pubblico dello stadio dei Marmi.
"D’altro canto, quel che invece ci tengo a sottolineare è la vicinanza di questo meraviglioso pubblico, che ci ha mostrato in una serata infrasettimanale, un affetto e un calore incredibile, sostenendoci dal primo all’ultimo minuto. La speranza è chiaramente che, già a partire dalla gara di domenica, possa esserci uno stadio ancora più pieno e ancor più caldo, disposto a sostenerci, spingendoci verso i traguardi che vogliamo raggiungere in questo rush finale".

La grande prestazione di Melegoni.
"Per quanto riguarda Melegoni, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità e sono contento che le abbia finalmente dimostrate in una partita importante, proprio come lo era quella di stasera. Prima della gara ho visto nei suoi occhi la giusta cattiveria, nel volersi andare a prendere il destino, facendolo finalmente girare dalla sua parte".

Le condizioni di Oliana e Schiavi.
"Per chiudere, sulle condizioni degli indisponibili posso aggiungere che l’esito degli esami di Schiavi ha evidenziato uno stiramento muscolare che lo costringerà a stare lontano dal campo fino alla sosta di fine mese, mentre su Oliana, che sta meglio, ho semplicemente voluto preservarlo nell’ottica dei tanti impegni ravvicinati che ci aspetteranno, considerando ovviamente anche la sua diffida.”

