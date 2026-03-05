Carrarese, Melegoni sull'arbitraggio: "Ennesima decisione dubbia che impatta sul risultato"

La sfida di ieri sera fra Carrarese e Catanzaro è stata segnata dalle vibranti proteste dei padroni di casa a causa del rigore assegnato agli ospiti, che è valso il 3-3 finale, nei minuti di recupero. Una situazione che ha scatenato le proteste in campo e sugli spalti con il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi costretto a lasciare la tribuna scortato dagli agenti.

Nel post gara il centrocampista toscano Filippo Melegoni ha parlato di quanto successo in campo negli ultimi minuti: “Per quanto riguarda, invece, gli episodi arbitrali, non posso che esprimere il mio dispiacere per l’ennesima situazione dubbia che impatta negativamente sui nostri risultati, - spiega il calciatore come si legge sul sito del club - ma anche queste sfaccettature fanno parte di questo sport, noi, da parte parte nostra, non possiamo far altro che continuare a lavorare duramente e pensare al campo”.

“Mi è capitato spesso di entrare a gara in corso durante questa stagione e credo che non sia mai semplice entrare nel vivo del gioco durante in certe circostanze nonostante abbia sempre cercato di dare il meglio di me stesso, ma non nego che giocare titolare, soprattutto in gare prestigiose come questa, dia una maggiore fiducia a noi calciatori. - ha proseguito Melegoni parlando della gara in generale - Ad ogni modo, credo che la squadra abbia disputato un’ottima gara complessivamente, e nonostante l’amarezza finale, penso si debba essere contenti di aver dato continuità, in termini di punti, al pareggio di Mantova. Dal punto di vista personale, sono soddisfatto certamente di aver trovato finalmente il goal, del resto quello da corner era uno schema provato e riprovato in settimana, ma ancor di più di aver aiutato la squadra a guadagnare punti”.