Catanzaro, Favasuli: "Sognare la Serie A? Perché no, ce la possiamo giocare"

Costantino Favasuli, terzino del Catanzaro, ha raccontato il suo momento e la stagione della squadra in un’intervista a La Gazzetta del Sud. A partire dal soprannome “Toro”, nato ai tempi della Segato e tornato in auge con il rientro in Calabria: "Quando ero più piccolo mi chiamavano così i compagni alla Segato. Quando sono tornato in Calabria hanno ripreso a farlo".

Il laterale giallorosso si è soffermato anche sulla crescita di Alberto Aquilani rispetto ai tempi della Primavera della Fiorentina, spiegando come oggi il tecnico sia molto più focalizzato sul risultato oltre che sulla prestazione, con un importante salto anche dal punto di vista tattico.

Favasuli ha poi sottolineato l’importanza della fiducia ricevuta, essendo tra i pochi sempre impiegati: "È una cosa bellissima che dimostra la fiducia del mister che io cerco sempre di ripagare per non farlo pentire della scelta". Un legame ancora più speciale considerando il fatto di giocare nella propria terra, dove può contare costantemente sulla presenza della famiglia sugli spalti.

Ripercorrendo la stagione, ha ammesso che dopo un avvio complicato senza vittorie qualche preoccupazione c’era stata, ma allo stesso tempo era convinto del potenziale della squadra e del tempo necessario per assimilare le idee dell’allenatore. Ora, infatti, il Catanzaro esprime un calcio di alto livello e con grande consapevolezza.

Il terzino ha indicato nelle vittorie contro Empoli e Palermo i momenti più belli del campionato, mentre tra gli avversari più difficili ha citato Azzi, Elia e Zampano. Sul match rinviato contro il Modena ha spiegato che avrebbe preferito giocare per dare continuità, ma che il focus è già sulla prossima sfida.

Infine, uno sguardo ai sogni personali: "Un sogno che ho sempre avuto da bambino e mi spinge a dare il massimo. Perché non sognare? Ce la possiamo giocare con tutti e ci dobbiamo provare".