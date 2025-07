Ufficiale Catanzaro, in difesa arriva Davide Bettella: accordo biennale per l'ex Frosinone

US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Davide Bettella.

Il centrale difensivo classe 2000, nativo di Padova, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e poi dell’Atalanta, collezionando anche 72 presenze complessive in tutte le nazionali giovanili. Dopo l’esperienza in prestito in serie B a Pescara passa al Monza, con cui conquista la promozione in serie A. Poi una stagione in prestito a Palermo, quindi il ritorno a Monza e l’esordio in serie A. Nella scorsa stagione ha militato nel Frosinone.

Bettella si lega al Catanzaro con un contratto biennale.

“Catanzaro è una bellissima realtà. Sono veramente felice di entrare a far parte di questo gruppo”, sono le prime parole del giocatore rilasciate ai canali ufficiali del club giallorosso.