Ufficiale Catanzaro, Magalini saluta definitivamente. Il dirigente ha risolto il contratto con il club

Proprio poco fa abbiamo parlato del nuovo Direttore Sportivo del Catanzaro, con l'ex Bari Ciro Polito pronto a firmare un contratto biennale con opzione per il terzo anno; una firma che arriva dopo l'annunciata separazione tra il club giallorosso e Giuseppe Magalini, arrivato in Calabria due stagione fa e fautore del biennio da urlo dei giallorossi (promozione in Serie B e playoff cadetti grazie alla classifica, che ha parlato di quinto posto).

Quello che finora era stato solo detto a parole diviene ufficiale, perché è avvenuta la risoluzione tra le parti:

"L’US Catanzaro 1929 comunica che in data odierna è stato raggiunto l’accordo con il direttore Giuseppe Magalini per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro".

Magalini sarà quindi ora libero di firmare con il Bari, club che da tempo sta corteggiando il dirigente, avendolo individuato come uomo della ripartenza dopo una stagione non esaltante che ha visto i galletti pugliesi rimanere in Serie B solo grazie alla vittoria dei playout che hanno condannato alla retrocessione in Serie C la Ternana.