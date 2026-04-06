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Catanzaro-Monza 1-1, le pagelle: Favasuli super, Pessina la riprende. Follie di Alesi, Cutrone e Keita

Catanzaro-Monza 1-1, le pagelle: Favasuli super, Pessina la riprende. Follie di Alesi, Cutrone e KeitaTUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana
ieri alle 17:09Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: CATANZARO-MONZA 1-1

CATANZARO

Pigliacelli 6 - Mai davvero impegnato come si deve. Non può nulla sul rigore perfetto di Pessina.

Cassandro 6 - Praticamente perfetto in copertura, aiuta bene anche i compagni in fase di spinta.

Brighenti 6 - Se il Catanzaro non soffre mai è merito anche della difesa praticamente granitica vista oggi al Ceravolo. Prestazione davvero convincente vanificata dal rigore finale di Pessina.

Antonini 5 - Colpisce anche una traversa sul finire del primo tempo, sfiorando il raddoppio per i suoi, ma poi all'ultimo minuto commette un fallo più che evitabile su Petagna che costa i tre punti ai suoi.

Favasuli 7 - Imprendibile quando parte, crea sempre superiorità e pericoli. Il migliore dei suoi nel pomeriggio.

Petriccione 6 - Gestisce il traffico come sempre in mezzo al campo. Nel finale, con gli avversari in nove, è fondamentale a consolidare i possessi.

Pontisso 6.5 - Segna un gol da opportunista e gioca una partita di enorme sostanza, uno dei migliori in campo questo pomeriggio. Dal 67’ Pompetti 6 - Ingresso in campo ordinato e con pochi picchi per lui.

Alesi 4.5 - Dopo un primo tempo tutto sommato positivo, la follia: il fallo su Ravanelli lascia i suoi in dieci in una sfida importante. Errore grave

D’Alessandro sv. Dal 18’ Frosinini 6 - Entra con il piglio giusto e aiuta i suoi, ma non basta a portare a casa la vittoria.

Liberali 6 - Si accende meno del solito, ma quando lo fa spesso è efficace, anche in una delle sue prestazioni più opache. Dal 67’ Rispoli 6 - Poco da segnalare nella scarsa mezz’ora che gli concede Aquilani.

Pittarello 6.5 - Fa reparto da solo per tutto il primo tempo, mette in difficoltà tutta la retroguardia avversaria. Dall’88’ Koffi sv.

Alberto Aquilani 6.5 - Il Catanzaro è messo benissimo in campo, non soffre praticamente mai, ma a un minuto dalla fine vanifica tutto e butta un successo fondamentale per la classifica dei giallorossi.

MONZA

Thiam 5.5 - Incolpevole sul gol, non è protagonista di altri interventi, in una partita più nervosa che bella.

Lucchesi 5.5 - Soffre la mobilità di Pittarello e la vivacità di Liberali. Prende un giallo che costringe il suo allenatore a toglierlo dal campo. Dal 46’ Carboni 5.5 - Prova qualche sgroppata sulla fascia, ma viene sempre ben contenuto dalla difesa avversaria.

Delli Carri 6 - Anche lui soffre la vivacità dell’attacco calabrese, nella ripresa non viene mai coinvolto.

Ravanelli 5.5 - Dà poco anche in fase di spinta, in una partita davvero storta per i suoi, mai davvero in partita.

Azzi 5.5 - Dura poco la sua partita, per la mezz’ora in cui è in campo non dà particolari spunti al match. Dal 28’ Bakoune 6 - Uno dei più vivaci, prova qualche iniziativa, ma senza particolare successo.

Hernani 5 - Brutta partita come per tutto il centrocampo biancorosso, che oggi non riesce mai a entrare in partita, ben contenuto dagli avversari. Dal 74’ Colpani sv.

Obiang 5 - Tocca pochissimi palloni e non riesce a dettare il gioco. Non è la sua partita e si vede. Dal 46’ Caso 5 - Nessun pericolo e tanto nervosismo dal suo ingresso in campo, poco utile ai suoi.

Pessina 6 - Prova con qualche inserimento ad innalzare la mole di gioco dei suoi, nel finale trasforma un rigore pesantissimo.

Ciurria 5 - Grave l’errore sul gol, quando regala la palla a Pontisso per il vantaggio. Poi prova a rialzarsi con un paio di iniziative, ma non basta. Dal 52’ Keita 4 - Entra e prende un rosso davvero ingenuo. Innervosisce ancor di più una partita già elettrica.

Petagna 6- Non lo si vede praticamente mai, gioca pochissimi palloni, ma nel finale è chirurgico a prendersi il rigore del pareggio. Decisivo.

Cutrone 4 - Ha la migliore occasione per i suoi nel primo tempo, quando manda al lato di poco un destro affilato. Ma nella ripresa prende un rosso ingenuo che ristabilisce la parità numerica. Errore grave che vanifica un vantaggio importante per i suoi nella ripresa.

Paolo Bianco 5 - Il suo Monza non è in giornata e lo si vede. I rossi sicuramente non facilitano la vita ai suoi, che portano via un punto davvero insperato.

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