Ufficiale Catanzaro, Noto annuncia: "Caserta sarà il mister. Felice di averlo riunito con Polito"

“C’era anche Aquilani nei nostri pensieri per dare continuità al progetto tecnico iniziato con Vivarini, ma abbiamo scelto Caserta come nostro allenatore". Il presidente del Catanzaro Floriano Noto annuncia nel corso della conferenza stampa di presentazione del direttore sportivo Ciro Polito e del direttore generale Paolo Morganti il nome del nuovo tecnico giallorosso: "Era stato seguito già lo scorso anno quando Vivarini era indeciso se continuare con noi o meno e sono sicuro che ci darà tanto, crediamo fortemente in lui. Ha vinto due campionati professionistici e una Panchina d’Oro, non abbiamo mai avuto un tecnico con questo biglietto da visita. - continua Noto come riporta Calciocatanzaro.it - Caserta è un allenatore calabrese, un uomo di parola e sono felice di aver ricostruito la coppia vincente con Polito. Due uomini che sono amici e che si conoscono benissimo, in passato abbiamo avuto qualche problema tra ds e allenatore, ora sicuramente non ce ne saranno”.

Il numero uno calabrese poi si sofferma sulla nuova dirigenza: "Ci siamo affidati a una nuova dirigenza, Morganti sarà il dg e il suo curriculum parla da solo. Ha ricoperto lo stesso ruolo al Novara e poi ha fatto il direttore dei centri sportivi della Juventus e sarà affiancato nei rapporti con le istituzioni da un catanzarese come Dario Lamanna. - prosegue Noto - Abbiamo scelto anche Polito come ds, che è giovane e allo stesso tempo molto competente. Ha già vinto dei campionati e può darci tanto. Non nascondo che qualche difficoltà l’abbiamo avuta in questo periodo, ma credo che ne abbiamo guadagnato in competenza anche se siamo in ritardo nella programmazione della nuova stagione”.

Infine un pensiero sul settore giovanile: "Dobbiamo alzare il livello e siamo consapevoli che ciò passa dall'organizzazione societaria, siamo cresciuti anno dopo anno e non dobbiamo ancora fermarci. - prosegue ancora il presidente - Non possiamo comprare sempre nuovi giocatori, ma dobbiamo cercare di fare in modo che il settore giovanile possa costruire giocatori per la prima squadra. Il nostro sogno è realizzare un centro sportivo con campi, uffici, foresteria e un albergo. Vorremo avere tutto in una sola sede e abbiamo investito già circa due milioni di euro sulle strutture. Una grande società deve avere delle infrastrutture importanti”.