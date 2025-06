Ufficiale Cesena, arriva anche il nuovo Ds. Per il post Artico, incarico affidato a Fusco

La notizia era ormai già nell'aria, e ora arriva l'ufficialità, perché, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, il Cesena "comunica di aver affidato la direzione dell’area tecnica del Club a Filippo Fusco. Il nuovo dirigente bianconero ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.

Nato a Napoli nel 1969, Fusco, una volta conclusi gli studi accademici con il conseguimento della laurea in giurisprudenza, avvia la propria carriera nel management sportivo nella stagione 1999/2000, ricoprendo l’incarico di direttore generale dell’area tecnica della SSC Napoli, con cui conquista la promozione in Serie A. Dopo un’ulteriore esperienza come consulente dell’area tecnica del Benevento Calcio, il neo-dirigente bianconero riveste la carica di direttore dell’area tecnica tra le fila di Foggia, Bologna FC e Hellas Verona FC, ottenendo proprio con i gialloblù un’altra promozione in massima serie.

Nel 2019 entra a far parte della Football Teams Area della Juventus, come responsabile tecnico della formazione Under 23, che in quell’anno conquista la Coppa Italia Serie C, e della selezione Under 19, militante nel Campionato Primavera 1.

Nella stagione 2021/2022 viene nominato direttore sportivo del San Fernando Club Deportivo, società della Primera Federacion spagnola, mentre nella stagione 2023/2024 approda alla SPAL, ove ricopre il ruolo di direttore dell’area tecnica.

Da più di dieci anni, inoltre, Fusco è docente nei corsi per direttori sportivi, osservatori calcistici e allenatori organizzati dal Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Tutta la famiglia bianconera intende rivolgere al nuovo direttore dell’area tecnica il più caloroso benvenuto ed i migliori auguri di un proficuo lavoro tra le fila del Cavalluccio".