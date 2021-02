Chievo, Aglietti: "Nelle ultime gare ci è mancato solo il gol. Spero arrivi domani"

“Non dobbiamo essere preoccupati perché le prestazioni ci sono, anche se ci è mancato il gol nelle ultime due partite. Spero che lo ritroveremo già a partire da domani scendendo in campo con la testa sgombra e la convinzione di aver fatto soprattutto contro il Monza una prestazione super, mettendo sotto una squadra che probabilmente andrà in Serie A”. Il tecnico del ChievoVerona Alfredo Aglietti ha le idee chiare in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cosenza di domani: “Sappiamo tutti che il calcio è deciso da episodi, da situazione particolari, non sempre si perde per demeriti e noi, nelle ultime due partite, non abbiamo perso per demeriti. Quanto fatto non deve però assolutamente bastarci, ma darci la convinzione di potercela giocare con tutti e essere una squadra fastidiosa fino alla fine. Il Cosenza ha cambiato qualcosa, ma non la sua filosofia. È una squadra che forse raccoglie meno di quello che fa e di come gioca. - continua Aglietti parlando degli indisponibili – Renzetti sta meglio e probabilmente sarà della sfida, mentre Garritano si è allenato solo oggi e dobbiamo valutare. Anche Margiotta ha avuto qualche problema muscolare e in più abbiamo Djordjevic e Giaccherini acciaccati. È più facile in questo momento lasciarli a riposo per vedere se li recuperiamo per martedì, che non rischiarli domani”.