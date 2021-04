Chievo, Aglietti: "Vincere col Venezia vorrebbe dire avvicinare la zona playoff: è l'obiettivo"

Una sosta, quella del campionato di B, che per il ChievoVerona non è stata sosta, perché gli uomini di mister Alfredo Aglietti si sono trovati a giocare il recupero contro l'Empoli, pareggiato 2-2. Ora, alle porte, la sfida contro il Venezia.

E di tutto questo, nella conferenza stampa pre gara, ne ha parlato il tecnico clivense: "Abbiamo lavorato bene, la prestazione di Empoli ci ha dato grande fiducia perché abbiamo tenuto testa a una formazione imbattuta da 28 partite e abbiamo persino sfiorato l'impresa. E' chiaro che da questa prestazione dobbiamo andare a Venezia con lo stesso piglio e la stessa fiducia, al "Penzo" sarà una bella partita tra due squadre che giocano un grande calcio. Loro sono forti, giocano un bel calcio e hanno valori, ma da parte nostra siamo consapevoli di voler mettere in atto una prestazione di livello: la miglior medicina a tutto sono i risultati".

Chievo che arriva appunto dalla sfida contro l'Empoli, Venezia invece fermo non avendo gare da recuperare: "Non credo che la stanchezza si farà sentire, e non credo neppure che il loro stop incida in qualche modo, anzi, avranno voglia di riprendere dopo la beffa di Salerno. Giocano a ritmi alti, attacca, fa giocare e lascia spazi ma ha molta personalità, a noi questo deve interessare. I punti in palio contano molto, vincendo avvicineremmo di molto la zona playoff, il nostro obiettivo. Non sarà facile ma ho fiducia".

Conclude: "Sono soddisfatto di come la squadra sta reagendo, il risultato dipende da tante cose, ma mi interessa vedere un certo atteggiamento in campo. A ora non ci interessa molto fare calcoli, non servirebbero: serve solo vincere".