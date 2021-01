Chievo, Ciciretti: "Felice per gol e vittoria, sto crescendo sul piano fisico"

vedi letture

Le parole di Ciciretti dopo Chievo-Entella 2-1.

L’esterno offensivo del Chievo Amato Ciciretti ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sull’Entella, arrivata anche grazie ad un suo gol.

E’ stata la tua miglior partita da quando sei al Chievo?

“Sicuramente è stata la migliore partita. Oltre ad aver segnato e aver giocato bene, si è visto che fisicamente sto bene e sto crescendo: un aspetto che mi mancava nelle altre partite. Mi sento meglio e penso che oggi si sia visto”.

Quanto era importante sbloccare una partita del genere, con loro che si chiudevano in dieci dietro la linea della palla?

“Anche nel primo tempo abbiamo fatto una grandissima prestazione, ma non siamo riusciti a passare in vantaggio. Siamo andati vicini al gol con Margiotta e poi nel secondo tempo siamo stati bravi a segnare. Nel finale loro l’hanno riaperta, ma per fortuna abbiamo portato a casa il risultato”.

Ci racconti anche il palo preso da 30 metri?

“Sono contento della prestazione, ma prima di questo era importante vincere oggi. Non nego che, avendo portato a casa i tre punti, sono ancora più contento di aver segnato”.

La sensazione è che vi stiate divertendo a giocare.

“Sicuramente, abbiamo giocatori di qualità come Garritano. Oggi mancava Palmiero, ma avevamo Viviani e Obi. Davanti abbiamo Margiotta che è bravo con i piedi, mentre De Luca ha altre caratteristiche. Il mister ci chiede questo e per noi è più semplice”.

Martedì c’è il Vicenza: squadra solida e quindi simile all’Entella. Cosa dovrete fare per uscire dal campo con i tre punti?

“Il Vicenza è una squadra molto rognosa. Dovremo fare la stessa partita di oggi, girando la palla da una parte all’altra e cercando al giocata giusta”.