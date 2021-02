Chievo, Di Gaudio: "Ho voglia di tornare a fare qualcosa di grande. Non farò lo spettatore"

Prime parole da calciatore del Chievo per Antonio Di Gaudio, esterno d'attacco arrivato nelle ultime battute del mercato invernale dall'Hellas Verona: "Voglio andare ai tremila per il Chievo, allenarmi anche... di notte - si legge sulle pagine de L'Arena -. Ognuno crea il proprio destino, e io l’ho fatto giocando e vincendo, spesso da protagonista. Restano i ricordi, ma adesso ho voglia di tornare a fare qualcosa di grande. Ci vorrà un po’ di tempo per trovare la forma migliore, ma penso che sia la testa a fare la differenza. La determinazione ti aiuta ad essere pronto prima di quanto si possa immaginare. Ho accumulato fame, voglia, adrenalina. Il calcio di Aglietti è il mio calcio. Salgo in corsa, non certo per fare lo spettatore: l’unico pensiero è vincere per partecipare a qualcosa di grande. Mi piacerebbe viaggiare a lungo con questo club".