Chievo-Pescara 3-1, le pagelle: Mogos imprendibile, difesa pescarese distratta

Queste le valutazioni di Chievo-Pescara: gara finita 3-1 per i veneti.

CHIEVO-PESCARA 3-1

Marcatori: 5’ Palmiero (C), 24’ Maistro (P), 46’ Mogos (C), 76’ De Luca (C)

CHIEVO

Semper 6 – Può fare ben poco sulla magia di Maistro. Nella ripresa evita che il Pescara rientri in partita con una bella respinta sul tentativo di Busellato.

Mogos 7,5 – Il migliore nella squadra di Aglietti. Spinge con grande costanza sulla corsia di destra, mettendo in mezzo diversi palloni invitanti e soprattutto segnando il bellissimo gol del 2-1.

Leverbe 6 – Positiva la sua prova sul piano difensivo, mentre commette qualche errore di troppo nel portiere il pallone e in fase d’impostazione. Nella ripresa sfiora anche il gol.

Rigione 6,5 – Roccioso come sempre a protezione dell’area di rigore, pur dovendo fronteggiare un avversario particolarmente in giornata come Odgaard.

Renzetti 6,5 – Partecipa con la solita continuità alle azioni offensive, venendo contenuto raramente dagli avversari.

Ciciretti 6 – Dà il là all’azione del vantaggio e sfiora il gol con una conclusione da fuori area. Per il resto, dà sempre qualità alla manovra gialloblù. Meno brillante nel secondo tempo. (Dal 75’ Bertagnoli s.v.)

Viviani 6,5 – Grande sostanza in mezzo al campo da parte sua, con diversi palloni recuperati quando il Pescara prova i suoi ficcanti contropiedi.

Palmiero 7 – Sblocca il match con un tiro dal limite dell’area e, come al solito, dipinge calcio in fase d’impostazione. Rivedibile, invece, la sua difesa su Maistro in occasione del gol. (Dal 65’ Obi 6 – Dà il suo contributo in mediana nell’ultima parte del match)

Garritano 6 – Entra in diverse azioni offensive del Chievo, tra cui quella del gol in cui veste i panni dell’uomo assist. Non riesce però ad incidere come in altre circostanze. (Dal 75’ Canotto s.v.)

Margiotta 6 – Si muove molto, come quando si allarga sulla destra nell’azione del vantaggio, e prova anche il tiro in porta. Tuttavia, per larghi tratti della gara viene ben contenuto dai difensori avversari. (Dal 65’ Fabbro 6 – Porta energie fresche all’attacco del Chievo in vista della parte finale della sfida)

De Luca 7 – Lo scambio con Margiotta nella manovra che porta alla rete di Palmiero è l’unica occasione in cui emerge nel primo tempo. Incide sul risultato finale con il gol del definitivo 3-1. (Dall’87’ Zuelli s.v.)

PESCARA

Fiorillo 6 – Sulla conclusione di Palmiero non ha molte responsabilità. Sempre attento quando arriva qualche pallone pericoloso in area, come sul colpo di testa di Leverbe nella ripresa.

Balzano 5,5 – Non spinge praticamente mai sulla destra, avendo grosse difficoltà nel duello con Renzetti. (Dal 65’ Bellanova 6 – Qualcosa in più sul piano della spinta rispetto al compagno che sostituisce)

Sorensen 5,5 – Ottimo primo tempo per uno dei nuovi acquisti del Pescara, spesso vincitore contro gli attaccanti del Chievo. Più in difficoltà nella ripresa, come quando rinvia corto in occasione del gol di Mogos.

Bocchetti 5,5 – Imperioso in area di rigore, sbrogliando diverse situazioni pericolose tra chiusure difensive e palloni spazzati via. Meno lucido nel secondo tempo, soprattutto nell’azione del 3-1 di De Luca.

Masciangelo 5,5 – Come il compagno di reparto Balzano, risulta molto in sofferenza in fase difensiva e poco presente sul piano della spinta sulla fascia. (Dal 59’ Nzita 6 – Occupa meglio la sua corsia di competenza rispetto a Masciangelo)

Omeonga 6 – In un match molto intenso, mette la sua fisicità a servizio della squadra. Nella seconda frazione di gioco, si fa vedere qualche volta in avanti.

Valdifiori 5,5 – Rispetto a tante altre circostanze, lascia abbastanza a desiderare sul piano della costruzione della manovra. (Dal 59’ Busellato 6,5 – Ottimo impatto sulla partita, sfiorando due volte il gol)

Rigoni 5,5 – Non emerge nel confronto nella zona nevralgica del campo con i centrocampisti avversari. (Dal 78’ Riccardi s.v.)

Machin 5,5 – Parte con buon piglio sulla trequarti, per poi calare d’incidenza con il passare dei minuti. (Dal 65’ Ceter 5,5 – Non riesce praticamente mai a rendersi pericoloso negli ultimi metri)

Maistro 7– Il migliore dei suoi, per come galleggia tra le linee tenendo in apprensione la difesa del Chievo. Suo il gol del pareggio, con un bel destro a giro che non lascia scampo a Semper.

Odgaard 6,5 – Il volto nuovo dell’attacco pescarese si fa subito trovare pronto, colpendo un palo nei primi minuti e sacrificandosi molto per la squadra. Viene contenuto meglio dopo l’intervallo.