ChievoVerona, De Luca e il ritorno al gol: "Come una liberazione. Ora i play off"

Dopo due mesi dall'ultima volta, il sei febbraio contro la Salernitana, Manuel De Luca è tornato al gol con la maglia del ChievoVerona. Nel post gara l'attaccante classe '98 ha commentato così la rete messa a segno contro il Pisa per il 2-0 definitivo: "È stata come una liberazione e questa vittoria ci voleva per rilanciarci in vista dei play off. Giocare ogni tre giorni non è facile, ma non deve essere neanche un alibi, noi per fortuna avevamo preparato benissimo questa gara anche perché avevamo saltato la sfida contro l'Empoli a causa delle loro tante positività. - conclude De Luca a DAZN - Djordjevic? I gol arriveranno, è un giocatore di esperienza ed è molto importante per noi".