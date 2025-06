Ufficiale Cittadella, ecco il primo colpo per il prossimo anno: è l'ex Trento Anastasia

Il Cittadella non perde tempo e inizia già a programmare la prossima stagione di Serie C annunciando il primo colpo per la prossima stagione. Si tratta dell’attaccante Anastasia che ha giocato le ultime due stagioni con la maglia del Trento. Si tratta di un acquisto di grande esperienza che vanta oltre 150 presenze in terza serie (compresa la Coppa Italia Serie C), con 22 reti all’attivo.

Questo il comunicato del club veneto:

“L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Emanuele Anastasia. Attaccante classe 1996 nato a Voghera, debutta tra i professionisti con il Pavia nella stagione 2015.

Nelle ultime due stagioni protagonista a Trento con 15 reti all’attivo, nove nell’ultimo campionato, chiuso col raggiungimento dei playoff. A Emanuele il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prossimo campionato con i nostri colori”.