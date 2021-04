Cittadella, Iori: "Con il Lecce non è decisiva. Giallorossi forti, non abbiamo paura"

vedi letture

Manuel Iori, centrocampista del Cittadella, è stato intervistato da Il Gazzettino in vista della trasferta sul campo del Lecce: "La trasferta di Lecce mette in palio punti pesanti ma sarà la prima delle quattro partite ravvicinate. Qualsiasi risultato dovesse uscire dalla sfida in terra salentina, non deciderà ancora niente. Il Lecce è forte ma in tutti questi anni non abbiamo mai avuto paura delle grandi sfide: le avversarie vanno rispettate ma studieremo i punti deboli della squadra pugliese perché andremo là per i tre punti come facciamo sempre. Siamo consapevoli che un risultato positivo potrebbe darci un grande slancio, anche a livello morale".