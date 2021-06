Cittadella, pazza idea per la panchina: Iori se salta Venturato

Pazza idea per la panchina in casa Cittadella. Come scrive il Corriere del Veneto, in caso di separazione con Roberto Venturato, il club potrebbe affidare la panchina a Manuel Iori che ha recentemente annunciato ufficialmente il suo addio al calcio giocato. Domani l'ex centrocampista inizierà il Supercorso a Coverciano e potrebbe diventare l'allenatore con una deroga, affiancato da Edoardo Gorini.