Cittadella, Proia: “Ci vorrà tempo per digerire l'amarezza, ma riproveremo ad andare in A”

Intervistato da Il Gazzettino il centrocampista del Cittadella Federico Proia ha parlato della finale persa contro il Venezia spiegando che la delusione e l'amarezza per l'epilogo della stagione è ancora forte e resterà a lungo: “C’è rimasta tanta delusione, ma ormai è andata così, non ci possiamo più fare niente. Per digerire l’amarezza ci vorrà del tempo, per me si tratta della seconda finale persa dopo quella di Verona, ma bisogna guardare oltre perché è l'unica soluzione. Il valore di questa società e dell'ambiente restano importanti e su queste basi solide ripartiremo ancora più forti e ci riproveremo. - conclude Propia parlando dell'addio di capitan Iori - È una perdita importante. Ha fatto la storia di questi colori, un grande giocatore e un grande professionista, che ha dimostrato sino all’ultima partita il suo valore. Perderemo tanto perché era un punto di riferimento nello spogliatoio e in campo”.