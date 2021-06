Cittadella, sorpresa in panchina: Roberto Venturato potrebbe salutare il club

vedi letture

Dopo sei anni le strade di Roberto Venturato e del Cittadella potrebbero separarsi. Questa è la notizia lanciata questa mattina da La Gazzetta dello Sport in merito al club veneto finalista degli ultimi playoff di Serie B. Secondo quanto riportato, infatti, il tecnico potrebbe lasciare nonostante abbia ancora un anno di contratto. Per la sua successione il club sta valutando due soluzioni interne come l'ex capitano Manuel Iori fresco di addio al calcio o l'attuale allenatore in seconda Gorini. Da non escludere, però, l'arrivo di un altro tecnico.