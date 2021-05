Cittadella, Venturato avverte: "Non sottovalutiamo l'Entella, cercherà comunque di chiudere bene"

Un Cittadella che domani, sulla carta, ha una semplicissima partita da affrontare, quella contro la già retrocessa Entella. Del match, valido per la 36^ giornata del campionato, ne ha parlato, come riferisce trivenetogoal.it, il tecnico dei veneti Roberto Venturato: “Affrontiamo un’avversaria che non ha più obiettivi, ma credo che cercherà di chiudere in bellezza. Per noi è una partita difficile, da giocare con la massima attenzione perché non siamo ancora ai playoff. Fa piacere che per la terza volta stiamo riuscendo a reagire nel momento di massima pressione e di difficoltà. Questa è una caratteristica che mi fa piacere sottolineare, perché dimostra la forza che ha questo gruppo".

A tal proposito: "Secondo me non è stata sottolineata a sufficienza la prestazione che abbiamo effettuato al "Via del Mare", perché per me non c’è stata solo intensità, ma anche una qualità davvero importante. Adesso mancano tre partite, le scelte che faremo saranno fatte per un impegno dopo l’altro, non andiamo troppo in là con il pensiero".

Conclude sulla rosa: "Per quanto riguarda la formazione, recuperiamo Tsadjout e verrà convocato anche Cassandro, mentre non ci saranno Benedetti, Camigliano e Tavernelli”.