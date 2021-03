Cittadella, Venturato: "Dispiace per la sconfitta. Il Pescara? Non ha fatto nulla"

Il Cittadella perde in casa contro il Pescara al 92'. Così a fine gara il tecnico dei veneti, Roberto Venturato: “Non ho visto un Cittadella stanco, ho visto una squadra che ha giocato per novanta minuti di partita nella metà campo avversaria contro una squadra che non ha fatto niente e che è ripartita una volta nel primo tempo e una volta nel secondo tempo. Creare situazioni che non esistono non lo trovo corretto. Non avevamo Baldini che non aveva recuperato completamente dalla partita dell’altro giorno. Mi dispiace molto per la sconfitta, accetto le critiche e me le prendo tutte. Anche oggi abbiamo dimostrato di avere capacità e di stare dentro la partita. Subiamo le critiche continue della nostra stampa, le accettiamo e cercheremo di migliorare.”