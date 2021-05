Cittadella, Venturato: "Gioia immensa giocarsi la Serie A per il quinto anno consecutivo"

Prima della partenza per Ascoli Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da TrivenetoGoal.it: “C’è una gioia immensa, riuscire per il quinto anno consecutivo la possibilità di giocarsi la Serie A sicuramente è un risultato straordinario. C’è gioia ed entusiasmo, questa squadra ha fatto qualcosa d’importante per se stessa, per i tifosi e per l’ambiente. C’è da ringraziare tutti, dallo staff ai giocatori. Dobbiamo rimanere con la testa giusta, vivendo bene questo momento e cercando di saperlo interpretare. L’Ascoli si gioca tantissimo e dobbiamo riuscire a stare dentro una partita durissima, dobbiamo mantenere il nostro atteggiamento per arrivare ai playoff con la testa giusta e con la rosa a disposizione nei suoi giocatori cardine. Dobbiamo giocarci la partita perché farà di tutto per farlo".

La vicenda di D’Urso: "In questo momento preferisco non parlarne".

Sulla condizione della squadra: "Cassandro e Tsadjout sono rientrati contro l’Entella, Benedetti e Tavernelli che restano ai box. Benedetti ha un’infiammazione al tallone, bisogna aver pazienza perché è un problema di non facile soluzione. Tavernelli è migliorato molto, vediamo la prossima settimana. Rientra Camigliano ma viene fermato per un turno dal Giudice sportivo Gargiulo".

Sul 4-3-2-1: "E’ un’opportunità che mi danno i calciatori e dobbiamo saperlo usare al momento giusto. Molti giocatori di questa rosa hanno capacità d’inserimento, dobbiamo utilizzarli nel modo giusto".

Sulla corsa al secondo posto: "La Salernitana vincendo a Lignano si è messa in una condizione di privilegio, Lecce e Monza sono in corsa. Se la Salernitana non sbaglia in queste due partite ha la possibilità di andare direttamente in Serie A”.