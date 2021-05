Cittadella, Venturato: "Giusto dare risalto alla prestazione ma l'obiettivo è ancora lontano"

Clamorosa vittoria del Cittadella contro il Monza nell’andata delle semifinali playoff di Serie B. Un 3-0 che il tecnico dei veneti Roberto Venturato ha commentato così in conferenza stampa (fonte TrivenetoGoal.it): “Baldini? E’ un’idea nata già qualche mese fa a Empoli, ho pensato di metterlo vicino alla prima punta. Ha caratteristiche che gli permettono di muoversi da mezzapunta, da mezzala e anche da attaccante. Ha rapidità, tecnica e capacità di attaccare lo spazio. E’ stata una scelta pensata e ho provato questa soluzione. Tsadjout è un giocatore molto forte, mi dispiace che non abbia fatto gol perché lo meritava. E’ un giocatore importante, è giusto risaltare questa prestazione, dall’altro è altrettanto giusto che ci aspetta la seconda parte di questa missione. Possiamo conquistarci qualcosa d’importante ma non lo abbiamo ancora fatto. Sono contento della prestazione, ma dobbiamo avere la condizione mentale forte per raggiungere la finale. Abbiamo lavorato sempre con grande attenzione. Va dato merito al nostro preparatore che ha grandi capacità, non abbiamo mai avuto grossi cali dal punto di vista fisico. Li abbiamo avuto mentalmente. Dobbiamo stare concentrati sull’obiettivo, che è ancora lontano. Dobbiamo rimanere concentrati. Donnarumma ha dimostrato in tante occasioni di avere grandi capacità, ha la condizione giusta fisica e mentale. Sono contento della sua prestazione e di quella della squadra. Branca e Adorni hanno preso l’ammonizione, bisogna stare attenzione anche l’aspetto delle diffide”.