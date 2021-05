Cittadella, Venturato: "Grande risultato, questa vittoria ci dà entusiasmo"

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara vinta per 3-1 sul campo del Lecce. Queste le sue parole, riprese da TrivenetoGoal: "Oggi mi è piaciuta la capacità di giocare a calcio, oltre alla determinazione e alla voglia di fare risultato. Abbiamo fatto una partita importante contro un avversario superiore, dobbiamo essere orgogliosi della prova di oggi pomeriggio: per gran parte dei 90' abbiamo fatto tutto quello che avevo chiesto. Ci aspetta un tour de force, dobbiamo essere bravi a gestire le nostre forze: ho perso Camigliano e ne ho tre in diffida, contro l'Entella serviranno attenzione e concentrazione. Oggi abbiamo ottenuto un grande risultato, questa vittoria ci dà entusiasmo".