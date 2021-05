Cittadella, Venturato: "Monza con giocatori da Champions, abituati a ribaltare certe gare"

Sfida playoff per il Cittadella, impegnato domani sul campo del Monza in occasione della semifinale di ritorno. Si parte dal 3-0 per i veneti centrato all'andata, ma, come riferisce trivenetogoal.it, mister Roberto Venturato predica calma: “Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo fatto nella partita scorsa, ma anche che il Monza ha giocatori che hanno giocato in Champions League e che sono abituati a vivere questo tipo di partite. Abbiamo fatto un buon risultato, ma dobbiamo pensare a quello che dobbiamo andare a fare. La partita è passata, adesso pensiamo a quello che accadrà domani. Dovremo giocare da squadra con la nostra identità. Dobbiamo avere in testa che dobbiamo conquistarci il risultato".

Nota poi sulla squadra: "Non ci sono Adorni e Branca, squalificati e Benedetti che non è a disposizione. Rientra Tavernelli”.